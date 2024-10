Gdy liście opadają z drzew, a w powietrzu czuć pierwsze przymrozki, jedno staje się jasne dla fanów McDonald's – nadchodzi czas na powrót kultowej kanapki, którą zna każdy miłośnik fast food u. Burger Drwala to już niemal tradycja jesienno-zimowa, a wyczekiwanie na jego premierę stało się niemal tak ekscytujące, jak odliczanie do świąt.

Drwal – symfonia smaków na zimowe dni

Jak zapewniają fani McDonald's Drwal to coś więcej niż zwykła kanapka. To wyjątkowe połączenie smaków, które idealnie komponuje się z chłodniejszymi dniami. Klasyczny Drwal składa się z soczystego kotleta wołowego, chrupiącego bekonu, prażonej cebuli i panierowanego, rozgrzewającego sera, który rozpływa się w ustach.

Wszystko to zamknięte jest w bułce z serowo-bekonową posypką, a dopełnieniem smaku jest wyrazisty sos, który podkreśla cały bukiet aromatów. To prawdziwa uczta dla podniebienia, która stała się symbolem fast foodowej kultury w Polsce.

Co ciekawe, Drwal nie jest dostępny przez cały rok. Pojawia się w menu McDonald's tylko sezonowo, co tylko podgrzewa emocje związane z jego powrotem. Dla niektórych to jak mały rytuał – odliczanie do pierwszego gryza tej kanapki to jedno z najważniejszych wydarzeń jesienno-zimowego sezonu.