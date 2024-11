Skandal na antenie TVN24. Sikorski wychodzi bez słowa

Sikorski: Wbrew insynuacji red. Olejnik nie jesteśmy krajem antysemitów

Żona Sikorskiego to ceniona dziennikarka. Swoje pierwsze szlify w profesjonalnym dziennikarstwie zdobywała jako korespondentka "The Economist" w Warszawie .

Sikorski i Applebaum pierwszy raz spotkali się w Warszawie

Jej przyjazd do stolicy Polski bardzo barwnie opisał Vogue."Była późna jesień 1986 roku. 22-letnia Amerykanka, Anne Applebaum wysiadła na Dworcu Centralnym w Warszawie. Przyjechała z NRD. Miała już doświadczenie z krajami bloku komunistycznego. W czasie studiów w Yale na kilka miesięcy wybrała się do Leningradu. Znała rosyjski. Po studiach przeniosła się do Londynu na stypendium Marshalla i później do Oksfordu, żeby napisać doktorat o dysydentach w Europie Wschodniej" – czytamy w tekście.