"Uwaga! 13.11 od godz. 7:30 do 17:30 neutralizacja niewybuchów. Zakaz wchodzenia do wody na plażach na odcinku: Port Północny – wejście nr 11. Śledź komunikaty" – wiadomości takiej treści dostają dziś tysiące ludzi w Gdańsku. Wyjaśniamy, o co chodzi.

Dziś w Gdańsku nad samym morzem może być niebezpiecznie. Ostrzega przed tym wojsko. Marynarka Wojenna przestrzega przed wchodzeniem do morza na odcinku linii brzegowej od Stogów do Sobieszewa. Jest to surowo zabronione.

Przyczyną jest operacja, jaką przeprowadzą nurkowie minerzy. Dziś zajmą się oni neutralizacją 32 niewybuchów z II wojny światowej w Zatoce Gdańskiej.

Jak przekazała Marynarka Wojenna RP, na obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w wodzie. Mieszkańcy i osoby przebywające w Gdańsku otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Nurkowie minerzy z 13 Dywizjonu Trałowców w Gdyni będą neutralizować 32 pociski artyleryjskie kalibru 210 mm. Zostały one znalezione podczas przygotowań do budowy pływającego terminalu przeładunkowego gazu LNG. Zawierają one łącznie ok. 640 kilogramów materiału wybuchowego.

To właśnie dlatego na odcinku linii brzegowej Gdańsk Stogi – Sobieszewo obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w wodzie. Marynarka Wojenna RP apeluje o stosowanie się do obostrzeń obowiązujących w dniu przeprowadzania akcji i do poleceń służb biorących udział w zabezpieczeniu operacji.

