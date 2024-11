"Od kilku miesięcy nie było go słychać. Przeszedł poważne operacje i długą rehabilitację. Ale, jak przyznaje, nawet w najtrudniejszych momentach nie przestawał myśleć o radiu. – Jestem gotowy, by wrócić – mówi" – tak brzmiała zapowiedź poniedziałkowej audycji "Ludzie" Michała Nogasia w Trójce.

Piotr Baron wraca do radiowej Trójki

62-latek szczerze opowiedział o swojej nieobecności i problemach ze zdrowiem. – W radiu tego nie widać, ale jestem osobą dość schorowaną. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego mnie dotknie: od nowotworu mózgu, poprzez dwa udary. Jednak przez cały czas jest we mnie muzyka, jest moja walizeczka z płytami. I jestem gotowy, by wrócić – mówił w rozmowie z Michałem Nogasiem.

Baron stwierdził, że "wszystko w życiu jest po coś". – To, co mnie spotkało, ta nieobecność, brak możliwości normalnego funkcjonowania nauczył mnie pokory do życia. I pokory w życiu. Nauczyło, że nie należy marnować ani jednej chwili, bo finalnie może jej zabraknąć. Mówię to nie dla popisu werbalnego, ale ja rzeczywiście byłem na granicy. W pewnym momencie myślałem, że już nie wrócę: nie tylko do Trójki, ale i do domu. Bo było ciężko, po prostu ciężko… – opowiadał dziennikarz.