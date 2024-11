"Rok, góra dwa lata – tyle sobie dawałem, gdy zaczynałem, tymczasem to już niemal dekada! Od dobrych kilku lat za każdym razem miał to być ten ostatni rok, ale jakoś nic z tego nie wychodziło" – zaczął swój wpis Robert Mazurek .

Dziennikarz zapewnił, że ze stacją rozstaje się "w zgodzie i sympatii", podziękował też swoim gościom, słuchaczom i współpracownikom. "Do zobaczenia, do usłyszenia, bo jeszcze nie przechodzę na emeryturę, choć chętnie skorzystam z uroków późniejszego wstawania" – stwierdził dziennikarz.

Na koniec dodał jeszcze, że innego oświadczenia w tej sprawie już nie będzie i to wszystko, co ma do powiedzenia. Przypomnijmy, że Robert Mazurek prowadził "Poranną rozmowę" w RMF FM od września 2016 r.