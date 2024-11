Gwiazdor "The Office" Najseksowniejszym Mężczyzną Świata 2024. "Może to jakiś żart"

We wtorkowy wieczór w programie "The Late Show with Stephen Colbert" ogłoszono nowego Najseksowniejszego Mężczyznę na Świecie – a przynajmniej według amerykańskiego magazynu "People". To John Krasinski, gwiazdor "The Office", reżyser "Cichego miejsca", prywatnie mąż Emily Blunt. 45-latek (który ma polskie korzenie) zareagował na to wyróżnienie... w swoim stylu.