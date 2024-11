"Wednesday" to jeden z największych hitów Netfliksa, a niewykluczone, że drugi sezon przebije sukces pierwszego. Zwłaszcza że wystąpi w nim Lady Gaga. Zresztą nie mogło być inaczej po viralowym tańcu Addamsówny do "Bloody Mary" sprzed dwóch lat.

Lady Gaga wystąpi w 2. sezonie "Wednesday" Fot. Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Pamiętacie słynny taniec Wednesday Addams? W czwartym odcinku hitowego serialu Netfliksa Jenna Ortega tańczy do "Goo Goo Muck" The Cramps, co już samo w sobie było znakomite.

Ale ktoś podłożył do sceny z "Wednesday" przyspieszoną wersję piosenki "Bloody Mary" Lady Gagi. I... internet oszalał. Był to jeden z największych viralowych trendów 2022 roku, a użytkownicy Instagrama czy TikToka podziwiali znanych influencerów wykonujących choreografię do piosenki Amerykanki bądź też sami ją nagrywali.

Do zabawy przyłączyła się nawet sama Lady Gaga. Opublikowała w sieci krótki filmik, w którym artystka nakłada makijaż, przebiera się, a następnie zaczyna tańczyć. Wideo stało się hitem sieci.

Filmik trafił na oficjalne konto serialu i Netfliksa, a pod postem wylała się fala zachwytów. Większość fanów nie wyobrażała sobie drugiego sezonu serialu bez artystki. "Gaga nową dyrektorką Nevermore Academy!"; "Ona musi być w sezonie 2. Może nauczycielka albo nowy dyrektor"; "Była świetna w American Horror Story. Może mogłaby być nową dyrektorką" – czytamy w komentarzach.

Nawet sama Jenna Ortega powiedziała w rozmowie z "Variety", że "jest pewna, że Netflix byłby zachwycony", gdyby Gaga pojawiła się w nowych odcinkach "Wednesday".

Lady Gaga w 2. sezonie "Wednesday". Kogo zagra?

Twórcy najwyraźniej posłuchali, a życzenia fanów stały się faktem: Lady Gaga wystąpi w drugim sezonie "Wednesday", co ogłosiło "Entertainment Weekly", a potwierdził magazyn "Variety". Sama artystka ani Netflix niczego na razie nie komentują.

Kogo zagra Lady Gaga w "Wednesday"? Na razie nie wiadomo, ale ma być to cameo, co oznacza, że artystka pojawi się jedynie na chwilę. Źródła "Variety" informują również, że ekipa produkcyjna próbowała zaangażować Lady Gagę do większej roli w drugim sezonie, ale niestety się to nie udało.

Będzie to kolejna rola aktorska Lady Gagi, która jest najlepiej znana ze swojej niesamowitej kariery muzycznej. Niedawno wystąpiła w filmie "Joker: Folie à Deux" u boku Joaquina Phoenixa, ale sequel hitu z 2019 niestety stał się klapą. Wcześniej była nominowana do Oscara w kategorii najlepsza aktorka za rolę w filmie "Narodziny gwiazdy" Bradleya Coopera.

Trzykrotnie była też nominowana do Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę, a statuetkę dostała za "Shallow" z "Narodzin gwiazdy" (nominacje ma za "Til It Happens to You" z dokumentu "Pole walki" oraz "Hold My Hand" z "Top Gun: Maverick". Gaga wystąpiła również w filmie "Dom Gucci" z Adamem Driverem oraz w kilku sezonach "American Horror Story" – za rolę w "American Horror Story: Hotel" zgarnęła w 2016 roku Złoty Glob.

Kiedy 2. sezon "Wednesday"?

"Wednesday" zadebiutowała w listopadzie 2022 roku i od razu stała się ogromnym hitem Netfliksa, nie tylko wśród młodzieży. Serial jest najchętniej oglądanym anglojęzycznym programem w historii platformy i zdobył 12 nominacji do nagrody Emmy, z czego wygrał cztery. Drugi sezon "Wednesday" był więc oczywisty.

Ale kiedy premiera "Wednesday"? Na razie nie wiadomo, bo prace nad kontynuacją opóźniły się z powodu strajków w Hollywood w 2023 roku. Dodajmy, że zdjęcia na planie serialu trwają już w Irlandii.

Co wiemy o nowych odcinkach? Ortega ponownie wcieli się w uwielbianą Wednesday Addams z "Rodziny Addamsów", a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez i Luyanda Unati Lewis-Nyawo znowu wcielą się w kolejno: Morticię, Gomeza, Pugsleya i Ritchie Santiago. Wszyscy awansowali z ról gościnnych do regularnych.

Do serialu "Wednesday" powrócą także Emma Myers, Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Moosa Mostafa oraz Georgie Farmer, a także Fred Armisen i Jamie McShane w rolach gościnnych.

Nowe stałe postaci w hicie Netfliksa zagrają: Steve Buscemi ("Wsciekłe psy"), Billie Piper ("Doktor Who"), Evie Templeton ("Pinokio"), Owen Painter ("Opowieść podręcznej") oraz Noah Taylor ("Gra o tron"). W rolach gościnnych pojawią się również Thandiwe Newton ("Westworld"), Christopher Lloyd ("Powrót do przyszłości") oraz Haley Joel Osment ("Szósty zmysł").

