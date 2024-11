W połowie listopada Jadwigę Barańską na cmentarzu Forest Lawn Hollywood Hills w Los Angeles pożegnali bliscy i przyjaciele. W mediach społecznościowych pojawiły się fotografie dokumentujące to wydarzenie.

Drugi pogrzeb Jadwigi Barańskiej

Dodajmy, że mąż zmarłej aktorki Jerzy Antczak wrzucił do sieci post, w którym poinformował, że "będą dwa pogrzeby" (choć początkowo miał być tylko jeden). Jeden w Los Angeles, a drugi w Polsce.

"Chcemy z Mikołajem (synem – przyp. red.) przywieźć do kraju prochy Jadzi, aby spoczęła na zawsze w kraju, który jest jej i moją ojczyzną (…). Pragniemy, aby pogrzeb odbył się 21 października 2025 roku, w dniu urodzin Jadzi. Proszę was, wysyłajcie mi dobre wibracje, abym dotrwał do tego dnia" – napisał Antczak.