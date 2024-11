Nowe informacje w sprawie śmierci 15-miesięcznego chłopca z Krakowa

– Mamy wstępną opinię z EDMS-u. Śmierć chłopca spowodowały przyczyny chorobowe. Prawdopodobnie było to zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie płuc. Żeby wiedzieć, co dokładnie, to trzeba pogłębić badania – mówi w rozmowie z naTemat.pl prok. Bożek-Michalec.