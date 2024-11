Olga Kalicka jest w ciąży. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Olga Kalicka popularność zdobyła dzięki roli Magdy, dziewczyny Tomka (Macieja Musiała) w serialu "Rodzinka.pl". Jej dorobek artystyczny jest jednak znacznie większy. Skończyła studia na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Spełniała się jako aktorka na deskach teatrów, a także w filmach (m.in. "Dziewczyny z Dubaju") i serialach ("Na Wspólnej"; "Ojciec Mateusz").

W życiu prywatnym Kalickiej też dużo się działo. W 2019 roku zaszła w pierwszą ciążę i urodziła syna Aleksa. W tamtym czasie tworzyła już kilkuletni związek z Cezarym Nowakiem, którego znała jeszcze z czasów szkolnych. Para nawet się zaręczyła. W grudniu 2021 roku Kalicka zaskoczyła jednak fanów wyznaniem, że rozstała się z partnerem.

"To będzie dla mnie trudne, bolesne wyznanie. Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze pomimo chęci i pełnego zaangażowania osiągamy to, czego pragniemy. Kilka miesięcy temu podjęliśmy więc najtrudniejszą decyzję w naszym życiu. Decyzję o rozstaniu" – napisała aktorka na Instagramie.

Po czym dodała: "To, co jest niezmienne to to, że kochamy Aleksia najbardziej na świecie i jako jego rodzice zrobimy wszystko, by miał cudowne, pełne radości dzieciństwo i wyrósł na mądrego, szczęśliwego człowieka".

Kalicka nie zamykała się jednak na nowe znajomości i relacje. W czerwcu br. za pośrednictwem instagramowego profilu ujawniła, że w jej życiu pojawił się wyjątkowy mężczyzna.

Olga Kalicka jest w ciąży. Pokazała wideo z nowym partnerem

Teraz gwiazda podzieliła się kolejną radosną nowiną. Niebawem zostanie mamą po raz drugi. Upubliczniła krótkie nagranie, na którym jej nowy wybranek całują ją po widocznie zaokrąglonym ciążowym brzuchu.

"Życie to dar. Czekamy na ciebie piękna duszyczko" – dodała w opisie.

Dodajmy, że Olga Kalicka nie ujawniła jak dotąd personaliów swojego nowego ukochanego i ojca jeszcze drugiego dziecka. Nie ukrywa jednak, że jest bardzo zakochana.

"Odnaleźć siebie w oczach drugiej osoby to najpiękniejsze czego można doświadczyć. Bez Ciebie nie poszłabym dalej. Jesteś najpiękniejszym prezentem i moim lustrem każdego dnia" – pisała niedawno na Instagramie o swoim partnerze.

Ponadto nieraz podkreślała, że z tym mężczyzną jest silnie związana duchowo. Mimo licznych perturbacji życiowych dała sobie kolejną szansę na znalezienie miłości, dzięki temu jest dziś bardzo szczęśliwa.

