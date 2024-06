Olga Kalicka kilka lat temu rozstała się z partnerem i ojcem swojego syna. W styczniu 30-letnia aktorka wyznała w wywiadzie, że marzy o nowym związku. Wszystko wygląda na to, że jej pragnienie się spełniło! Kalicka opublikowała na Instagramie wideo, w którym obejmuje się z nieznanym mężczyzną. Opis nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Olga Kalicka wyjawiła, że jest w nowym związku Fot. Instagram / Olga Kalicka

Olga Kalicka po skończeniu studiów na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie debiutowała na deskach teatrów. Potem mogliśmy ją zobaczyć w takich serialach jak: "Na Wspólnej" i "Ojciec Mateusz", jednak największą popularność dała jej "Rodzinka.pl", w którym wcieliła się w Magdę, dziewczynę Tomka (Maciej Musiał).

Po zakończeniu hitu TVP Kalicka skupiła się na życiu prywatnym. Zaszła w ciążę i w 2019 roku urodziła swoje pierwsze dziecko – syna Aleksa. W tamtym czasie tworzyła już kilkuletni związek z Cezarym Nowakiem, którego znała jeszcze z czasów szkolnych. Para nawet się zaręczyła. W grudniu 2021 roku Kalicka zaskoczyła jednak fanów wyznaniem, że rozstała się z ojcem swojego dziecka.

"To będzie dla mnie trudne, bolesne wyznanie. Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze pomimo chęci i pełnego zaangażowania osiągamy to, czego pragniemy. Kilka miesięcy temu podjęliśmy więc najtrudniejszą decyzję w naszym życiu. Decyzję o rozstaniu" – napisała Kalicka na Instagramie.

Po czym dodała: "To, co jest niezmienne to to, że kochamy Aleksia najbardziej na świecie i jako jego rodzice zrobimy wszystko, by miał cudowne, pełne radości dzieciństwo i wyrósł na mądrego, szczęśliwego człowieka".

Olga Kalicka ma nowego partnera. Opublikowała wideo na Instagramie

W styczniu w podcaście "Zza Kulis" Maksa Behra w radiu Chillizet 30-letnia Kalicka, która w ostatnich latach zagrała w "Dziewczynach z Dubaju" i "Dziewczynie influencera", wyznała, że marzy o nowym związku.

– Brakuje mi miłości. I to jest takie moje marzenie. Już bardzo długo jestem sama i mam taki moment w swoim życiu, że już tak powoli się czuję gotowa na to, żeby to serduszko moje zacząć otwierać – wyjawiła szczerze.

Nowy film Olgi Kalickiej na Instagramie wskazuje na to, że marzenie aktorki się spełniło. 30-latka, która jest obecnie na wakacjach w Indonezji, opublikowała film na tle spektakularnego wodospadu. Ubrana w bikini Kalicka idzie na skraj skały, trzymając się się za ręce z nieznanym mężczyzną w kąpielówkach. Para czule się całuje i obejmuje.

Na rolce widnieje napis: "POV (punkt widzenia – red.): Kiedy dwoje oczu naprzeciwko jest piękniejszym widokiem niż krajobraz wokół". Opis filmu nie pozostawia więc wątpliwości, że to nowy partner Olgi Kalickiej.

"Odnaleźć siebie w oczach drugiej osoby to najpiękniejsze czego można doświadczyć. Bez Ciebie nie poszłabym dalej. Jesteś najpiękniejszym prezentem i moim lustrem każdego dnia" – napisała gwiazda "Rodzinki.pl".

Kalicka udostępniła również film na relacji na Instagramie. Wyznała tam, że to "chyba jedna z najważniejszych rolek", jakie opublikowała. W komentarzach pod wideo wysypały się zachwyty, gratulacje i życzenia, również od koleżanek Olgi Kalickiej z branży, m.in. Vanessy Alexander, Joanny Koronowskiej, Małgorzaty Kożuchowskiej, Anny Karczmarczyk, Magdaleny Lamparskiej czy Katarzyny Dąbrowskiej.

"Cieszę się, Olga, bardzo!", "Cudnie", "Wspaniale, wszystkiego dobrego dla Was", "Pięknie, niech Wam będzie najpiękniej", "Przepiękny widok", "Tak się cieszę", "Moje serce się cieszy, jak na was patrzę", "Wspaniałości", "Ale cudownie", "Najpiękniejszej miłości", "Bądź szczęśliwa" – brzmią komentarze internautów.

Kalicka zareagowała na ich słowa w kolejnej relacji na Instagramie. "Dzięki za ten OGROM miłości, jaki się tu wylał w wiadomościach" – napisała.