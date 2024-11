Po wszystkich długich i wspaniałych weekendach w listopadzie nadszedł już czas. Czas pomyśleć o świątecznych rezerwacjach na grudniowe spotkania firmowe 2024. Jak co roku, ze swoją ofertą dla firm przychodzi sieć restauracji Orzo. W ofercie spotkania dopasowane do potrzeb małych firm planujących kameralną kolację i propozycje dla dużych organizacji z wynajmem na wyłączność.

Sieć Orzo to trzy restauracje w Warszawie oraz lokale w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Miejsca znane są ze swojego industrialnego charakteru przełamanego bujną roślinnością. Każdego roku w grudniu wszystkie restauracje wypełniają świąteczne dekoracje i wielkie, piękne choinki.

Restauracja prezentuje w swojej ofercie kilka propozycji. Na uwagę zasługuje oferta świątecznego lunchu, dostępna do godziny 16:00, która pozwala spotkać się partnerami biznesowymi, by celebrować kolejny rok udanej współpracy. Standardowe menu kolacyjne dostępne jest w trzech wariantach cenowych i zawiera takie klasyczne pozycje jak barszcz czerwony, sałatkę śledziową czy smażonego karpia. W propozycjach nie zabrakło także pozycji dla wegetarian - pate z cukinii czy bakłażan a’la śledź to ciekawe odpowiedniki tradycyjnych dań wigilijnych. Całe menu dostępne jest na stronie www.orzo.pl.

Duża firma, to duże przyjęcie świąteczne! Dla Orzo to żaden problem, warto zaufać wieloletniemu doświadczeniu. Restauracja przygotowała także świąteczną ofertę bufetową oraz propozycję aż pięciu różnych open barów, w zależności od potrzeb. Spotkanie dla ponad 100 osób tańczących do kawałka Wham! na parkiecie w restauracji? Zapraszamy do Orzo. Szukacie dodatkowych atrakcji dla swoich pracowników? DJ, pokazy barmańskie, Święty Mikołaj rozdający prezenty… o organizację zadba doświadczony Event Manager.

Dostępne są jeszcze wolne terminy w grudniu. Kraków, Wrocław, Poznań i Warszawa - Orzo to najlepszy wybór na organizację wigilii firmowej dopasowanej do potrzeb. Jeśli jednak myślicie o przyjęciu noworocznym, to również warto skontaktować się z wybraną restauracją. Spotkania w styczniu cieszą się coraz większą popularnością, a kalendarz dostępnych terminów zapełnia się bardzo szybko.

