Według jego relacji: "Doszło do poważnego przestępstwa określanego jako podszywanie się i kradzież tożsamości z art. 190a kk, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności".

Dodajmy, że skandal z nagraniami Opozdy już przed rokiem wywołał poruszenie w mediach. Wielu nie wierzyło w relację Królikowskiego. Wytykali mu też to, że "wyjątkowo szybko uzyskał ponowny dostęp do skradzionego konta".

"Jeśli konto było zhakowane, to traci się do niego dostęp na jakiś czas – miałam taką sytuację – około 48h bez dostępu, potwierdzenie tożsamości etc., to zajmuje czas, a więc... Nie wiem, kim trzeba być, by osobę cierpiącą na depresję nazywać 'psychicznie chorą'" – komentowała wówczas Karolina Korwin-Piotrowska.