Po pięciu spotkaniach reprezentacja Portugalii ma 13 punktów na koncie, pierwsze miejsce w grupie A, a tym samym pewny awans do ćwierćfinałów tej edycji Ligi Narodów. Biało-Czerwonym pozostaje z kolei jedynie walka o trzecią lokatę, która skutkuje grą w barażach. To ostatnia szansa, by uchronić się przed spadkiem do niższej dywizji.

W poniedziałek 18 listopada (godz. 20:45) podopieczni Michała Probierza zmierzą się na PGE Narodowym ze Szkocją, która zajmuje teraz ostatnie miejsce w grupie. Polacy nie mogą przegrać tego spotkania, jeśli marzą o pozostaniu w grze. Mają też kilka dni na to, by wymazać z pamięci to, co w piątek wydarzyło się na Estádio do Dragão w Porto.