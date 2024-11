Mecze Polski w Lidze Narodów. Robert Lewandowski nie zagra z Portugalią Fot. Grzegorz Wajda / REPORTER

O tym, że Robert Lewandowski nie weźmie udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, poinformował w poniedziałek (11 listopada) Polski Związek Piłki Nożnej. "Powodem absencji kapitana drużyny narodowej jest uraz pleców, którego doznał w ligowym meczu przeciwko Realowi Sociedad" – poinformował PZPN.

Jak czytamy, kontuzja wykluczy Polaka z gry na około 10 dni. To fatalna wiadomość dla Michała Probierza, ponieważ przed Biało-Czerwonymi ostatnie dwa spotkania w Lidze Narodów, a w ostatnim czasie nasz snajper jest w świetnej formie.

W piątek 15 listopada Polska zmierzy się na Estádio do Dragão w Porto z Portugalią (godz. 20:45), a w przyszły poniedziałek 18 listopada na PGE Narodowym naszym rywalem będzie Szkocja.

Mecze Polski w Lidze Narodów. Robert Lewandowski wykluczony przez kontuzję

W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie polskiej kadry i zawodnicy zaczęli zjeżdżać się do Porto. Zabrakło oczywiście "Lewego". W niedzielę Polak rozegrał na Anoeta pełne 90 minut przeciwko Realowi Sociedad. FC Barcelona przegrała 0:1 i była to dopiero druga porażka Dumy Katalonii w tegorocznym sezonie LaLiga.

Po końcowym gwizdku hiszpańscy dziennikarze poinformowali o urazie pleców Lewandowskiego. W mediach społecznościowych pojawiło się także nagranie, na którym widać lekko utykającego 36-latka.

W tym sezonie Robert Lewandowski strzelił 19 goli w 17 meczach Barcelony. W niedawnym wygranym 5:2 meczu z Crveną Zvezdą Belgrad Polak zdobył dwie bramki, czyli 98. i 99. trafienie w Lidze Mistrzów. I jest o krok od granicy 100 goli, którą dotychczas osiągnęło tylko dwóch piłkarzy – Cristiano Ronaldo (140 goli) i Leo Messi (129 goli).

Sytuacji Polaków w Lidze Narodów

W październikowym meczu Polska – Chorwacja, zakończonym remisem 3:3, kibice Biało-Czerwonych przeżyli prawdziwą huśtawkę emocji. Chociaż remis mógł wydawać się satysfakcjonującym wynikiem po niekorzystnym przebiegu spotkania, patrząc w dłuższej perspektywie, stawia Polskę w bardzo trudnej sytuacji.

Nasza drużyna spadła w rankingach i oddaliła się od wymarzonego celu, jakim jest awans do pierwszego koszyka w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Mimo to nadzieja wciąż pozostaje, choć droga do sukcesu staje się coraz bardziej kręta.

Po czterech meczach w Lidze Narodów Polacy mają cztery punkty. Sześć tracą do prowadzącej w tabeli Portugalii, trzy do Chorwacji. Automatyczny awans do ćwierćfinału uzyskają dwa najlepsze zespoły.