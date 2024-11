Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, najmłodsza parlamentarzystka Nowej Zelandii, podarła najpierw kopię projektu ustawy, a następnie rozpoczęła tradycyjną ceremonialną pieśń. Do 22-latki dołączyło kilkoro parlamentarzystów z jej Partii Maorysów, okrzyki wznosili również uczestnicy obrad na tzw. galerii.

Parlament w Nowej Zelandii miejscem protestu. Zatańczyli słynną hakę [FILM]

Traktat Waitangi uważany jest za dokument założycielski Nowej Zelandii . Są w nim zawarte fundamentalne zasady stosunków rasowych w tym kraju. Niektórzy twierdzą jednak, że traktat dyskryminuje nierdzennych obywateli Nowej Zelandii. Partia ACT, która jest częścią centroprawicowej koalicji rządowej, chce zmian, ponieważ ich zdaniem prowadzi to do rasowych podziałów.

W traktacie zawarto np. zapis gwarantujący Maorysom szerokie prawa do zachowania swoich ziem i ochrony interesów w zamian za oddanie władzy Brytyjczykom. Poprawka, którą proponuje ACT, ma rozszerzyć te prawa na wszystkich Nowozelandczyków. Według Maorysów byłby to cios w ich społeczność, która stanowi od 18 do 20 proc. mieszkańców Nowej Zelandii.