Sikorski czy Trzaskowski? Tusk zrobił sondę wśród internautów, oto wyniki

Donald Tusk podgrzewa emocje przed prawyborami w Koalicji Obywatelskiej. Mają one wyłonić jej kandydata na prezydenta RP. Prawo do głosowania w prawyborach mają członkinie i członkowie KO. Polski premier postanowił jednak zapytać o zdanie internautów. W serwisie X opublikował sondę, w której każdy użytkownik serwisu Elona Muska może wskazać kandydata. A więc Sikorski czy Trzaskowski na prezydenta? Oto aktualne wyniki. Głosowanie trwa do 11:36 w niedzielę.