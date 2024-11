Ich drogi zaczęły się rozchodzić, gdy ona działała na południu Polski, on zaczął wielką karierę w Warszawie . Ich małżeństwo miało jeszcze sporo wzlotów i upadków. Ostatecznie nie udało im się wyjść z ostatniego kryzysu. Sprawa rozwodowa odbyła się 28 marca 2017 roku.

Pokazała zdjęcia dziennikarza z prywatnego archiwum. W kadrze widać m.in. ich psa. "Kochał dziennikarstwo i psy . To nas do końca łączyło. Reszta miłości i pasji była chwilowa. Dziś całą sforę ma już obok siebie. Trzy Borysy: briard, golden i owczarek. I owczarki Sasza i Dymitr. Kiedy na początku września odszedł nasz i trochę Jego też Borys III pomyślałam, że domknęły się kolejne drzwi. Wachuj ich tam na wiyrchu wszyskich Redaktorze" – napisała.

W ostatnich latach życia Kamil Durczok spędzał dużo czasu ze swoim ukochanym psem o imieniu Dymitr. Był to owczarek niemiecki. Po odejściu dziennikarza pupilem zajęła się jego mama.

W 2022 roku brat Durczoka, Dominik przekazał smutne wieści: "Dymisia wezwał Kamil. Walczyliśmy do końca. Niestety po wielu weterynaryjnych konsultacjach szanse naszego kochanego pieska na przede wszystkim brak cierpienia (pomijając pewność, że do pełni zdrowia by nie wrócił) były prawie zerowe".