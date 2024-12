ID.7 Tourer to prawdziwe auto rodzinne! Materiały prasowe Volkswagen Polska

ID.7 – elegancka limuzyna, która przejedzie na baterii ponad 700 km

To jest auto, którego potrzebował rynek elektromobilności. Volkswagen ID.7 jest odpowiedzią na wszelkie narzekania malkontentów, jest odpowiedzią na wszelkie narzekania niedowiarków, którzy twierdzą, że samochodem elektrycznym nie da się podróżować po Polsce.

My doskonale wiemy, jak sprawdza się ID.7 w trasie, bo sprawdziliśmy go podczas podróży do Toskanii. Opis oraz relację z wyprawy znajdziecie TUTAJ >>>

Ale jeśli ktoś potrzebuje twardych liczb, to proszę: ID.7 napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 286 KM (w wersji z napędem na wszystkie koła ma dodatkowy silnik, a moc układu to 340 KM) i w zależności od wersji wyposażenia posiada baterię o pojemności: 77 kWh, która daje mu zasięg do 621 kilometrów (ładowanie z mocą do 175 kW); lub 86 kWh z zasięgiem do ponad 700 kilometrów (ładowanie z mocą do 200 kW).

Powtórzę: ponad 700 kilometrów! To imponujący rezultat.

Co do designu zewnętrznego, to ID.7 jest potężnym liftbackiem, jego wymiary to:

długość: 4,96 m; szerokość: 1,86 m; wysokość: 1,54 m mm; rozstaw osi: 2,97 m mm; pojemność bagażnika: od 532 l do 1586 l.

Oczywiście jak to elektryk jego linie są bardzo obłe i smukłe, żeby nie powodować oporów powietrza. Na uwagę zasługują szczególnie innowacyjne światła IQ.LIGHT. Technologia matrycowa umożliwia jazdę z włączonymi na stałe światłami drogowymi bez oślepiania innych uczestników ruchu.

Elegancki pas diod rozciąga się między reflektorami Matrix LED a logo Volkswagena. Gdy zbliżysz się do swojego samochodu, reflektory zapalą się na chwilę, jakby mrugały. Wraz ze światłami matrycowymi z przodu dochodzą opcjonalne diodowe światła tylne 3D z animowanymi światłami stopu i dynamicznymi kierunkowskazami.

Jak jest w środku? Rewelacja!

Nowy ID.7 zapewnia dużo miejsca pięciu pasażerom, a dzięki wysokiej jakości materiałom i funkcjom, takim jak oświetlenie ambientowe i elektryczny przyciemniany dach panoramiczny "Smart Glass" daje uczucie przestronności oraz odczucia klasy premium. W standardowym wnętrzu nowego ID.7 zastosowano wysokiej klasy materiały oraz liczne komponenty pochodzące z recyklingu.

W opcji możemy także dokupić wyjątkowo komfortowe siedzenia ergoActive Premium, które są wentylowane, podgrzewane, regulowane elektrycznie oraz posiadają funkcję masażu.

Głównym bohaterem na desce rozdzielczej ID.7 jest 15-calowy wyświetlacz z bardzo czytelnym i płynnie działającym interfejsem. Ale jeśli ktoś potrzebowałby dodatkowego "ekranu" z danymi, to seryjny wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością wyświetli bezpośrednio dla niego na przedniej szybie cyfrowe wskazówki, na przykład sygnalizujące zmianę pasa ruchu lub kierunek skrętu. Zobaczy strzałki nawigacji na jezdni, dokładnie tam, gdzie ma skręcić lub jechać dalej prosto. Nie musi odrywać wzroku od drogi.

Do tego liczne systemy bezpieczeństwa jak monitoring martwego pola, rozpoznawanie znaków drogowych, asystent jazdy autostradowej, asystent parkowania, asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny tempomat, emergency assist, proaktywny system ochrony pasażerów i mega ciekawa seryjna funkcja ostrzegania o zagrożeniach, która wspiera kierowcę przydatnymi informacjami, na przykład o remontach dróg lub pojazdach uprzywilejowanych na sygnale. Komunikacja wykorzystuje technologię Car-2-X przez WLAN (pWLAN).

Kapitalną sprawą jest opcja wyposażenia Volkswagen ID.7 Plus, ponieważ za dodatkowe 9 tysięcy złotych dostaje się wyposażenie dodatkowe warte ponad 40 tysięcy złotych, m.in.:

automatyczne światła drogowe, bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika, szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo przyciemniane, światła dzienne, mijania i drogowe w technologii LED Matrix fotele kierowcy i pasażera ergoActive z elektryczną regulacją, funkcją pamięci oraz regulacją wzdłużną siedziska pneumatycznie regulowane podparcia lędźwi w fotelach przednich siedzenia przednie z funkcją masażu

Warto zainwestować, żeby otrzymać znacznie więcej.

Potrzebne ci więcej miejsca w bagażniku? Może ID.7 Tourer?

ID.7 Tourer jest jednym z najmłodszych aut w gamie Volkswagena. Został zaprojektowany specjalnie na rynek europejski. Na początku auto było oferowane w wersji Pro z silnikiem o mocy 286 KM i akumulatorem o pojemności netto 77 kWh i zasięgiem wg WLTP do 607 km, ale konfigurator szybko powiększył się o inne wersje wyposażenia.

Między innymi o wersję Plus oraz Pro S z baterią 86 kWh, która gwarantuje nawet 690 km zasięgu i pozwala ładować się prądem do 200 kW. Łatwo więc policzyć, że od 10 do 80 proc. uzupełnia prąd w niecałe 30 minut.

Ale Tourer to przede wszystkim gigantyczna przestrzeń ładunkowa, sięgająca 1714 litrów, która sprawia, że auto to jest jednym z najbardziej przestronnych samochodów elektrycznych na rynku.

Nawet przy pięciu osobach na pokładzie dostępna jest przestrzeń bagażowa o pojemności do 605 litrów (przy oparciu tylnej kanapy w pozycji cargo). Auto ma imponujący rozstaw osi (2,97 m), co z połączeniu z długością (4,96 m) gwarantuje ponadprzeciętną przestrzeń na nogi pasażerów siedzących z tyłu.

No i bogate wyposażenie. Na przykład auto w wersji Pro ma w standardzie m.in. dwustrefową automatyczną klimatyzację z inteligentnymi nawiewami, system infotainment z ekranem dotykowym o przekątnej 15 cali, bezprzewodową łączność ze smartfonami Apple CarPlay i Android Auto, wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, asystenta głosowego IDA, cztery gniazda USB-C, oświetlenie ambientowe w 10 kolorach, alarm, podgrzewane fotele z przodu, siatkę odgradzającą bagażnik, reflektory i tylne światła LED, składane lusterka zewnętrzne, oświetlenie otoczenia z projektorami w lusterkach zewnętrznych, podświetlane wnęki klamek drzwi, system bezkluczykowego zamykania i uruchamiania Keyless Access, czujnik deszczu, czarne relingi dachowe (dopuszczalne obciążenie dachu 75 kg) i 19-calowe aluminiowe felgi.

Volkswagen bardzo ceni bezpieczeństwo swoich klientów, dlatego też wszystkie wersje ID.7 Tourer są wyposażone w takie systemy wspomagające, jak tempomat adaptacyjny (ACC), Lane Assist (system utrzymania pasa ruchu), Side Assist (system zmiany pasa ruchu), system ostrzegania o niebezpieczeństwie Car2X, system odczytywania znaków drogowych, Rear View (system kamer cofania) i Light Assist (asystent świateł drogowych).

W bardzo prosty sposób będzie można dostosować też auto do swoich upodobań wybierając pakiety wyposażenia dodatkowego. Jednym z nich jest pakiet Komfort, który łączy w sobie takie funkcje, jak trójstrefowa automatyczna klimatyzacja (Air Care Climatronic), nawigacja, indukcyjne ładowanie smartfonów i podgrzewana przednia szyba.

W pakiecie Assist System są ponadto Connected Travel Assist (wspomaganie jazdy) oraz innowacyjne systemy wspomagania parkowania. Pakiet Interior Plus obejmuje m.in. 30-kolorowe oświetlenie ambientowe, elektrycznie regulowane komfortowe fotele ergoActive z przodu (z programami masażu i aktywną klimatyzacją), wstawki w fotelach z tkaniny ArtVelours Eco, a także system audio Harman Kardon o łącznej mocy 700 W.

Volkswagen ID.7 jest idealnym samochodem zarówno do miasta, jak i w długie trasy. Jego posiadacze docenią go nie tylko za przestronne i komfortowe wnętrze, ale również za sporo praktycznych rozwiązań. A wisienką na torcie jest wydajny napęd i zasięg, który wynosi ponad 700 km. To zdecydowanie bardzo ciekawa propozycja w rodzinie ID Więcej na temat wersji wyposażenia, cen oraz pakietów dodatkowych do ID.7 Tourer znajdziecie tutaj >>>

