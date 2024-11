"Koniec pewnej epoki". Zaskakujące zdarzenie za kulisami show Polsatu z Dodą i Górniak

O konflikcie Dody i Edyty Górniak mówiło się w mediach od lat. Wygląda na to, że wiele zmieniło się w tym temacie w minioną niedzielę. 17 listopada za kulisami "Tańca z gwiazdami" doszło do pojednania i obie artystki przytuliły się serdecznie. – To koniec pewnej epoki – podsumowała Rabczewska.