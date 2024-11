Za nami kolejna odsłona " Tańca z gwiazdami ". Od początku września co niedzielę widzowie Polsatu mogli śledzić popisy znanych osób na parkiecie. Na samym starcie edycji było aż 12 uczestników , którym partnerowali profesjonaliści.

Były także odcinki tematyczne m.in. te w klimacie rocka, halloween czy podróży po całym świecie. Co więcej, uczestnicy mogli zaprosić do jednego tańca wybrane przez siebie osoby. Wtedy np. Majka Jeżowska zatańczyła ze swoim synem , a Julia Żugaj z siostrą.

Finał "Tańca z gwiazdami". Kto wygrał?

Choć wszystkie pary zaprezentowały się znakomicie: Aleksander była chwalona przez jurorów za swoją technikę, Żugaj imponowała zaangażowaniem i wytrwałością, a Zakościelny potrafił idealnie oddać klimat swoich występów, to zwycięzca mógł być tylko jeden.

Dodajmy, że w finale pary miały do zrealizowania po trzy choreografie . Pierwszą rundę stanowiły tańce, które uczestnicy wybrali sobie sami spośród wszystkich zaprezentowanych już wcześniej w programie. I tak Żugaj postanowiła zatańczyć jive’a , Vanessa paso doble , a Zakościelny tango .

Do drugiej rudny to jurorzy wybierali styl, jakim mieli się popisać finaliści. Były to przeważnie te, które poszły im w show najgorzej. Parze numer 4, czyli Julii i Wojtkowi przypadł walc wiedeński, duecie z numerem 8 (Vanessa i Michał) quickstep, a ostatnia finałowa para wykonała jive’a.