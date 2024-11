Pierwsze zdjęcie z aktorskiej wersji "Jak wytresować smoka"

W roli Czkawki obsadzono Masona Thamesa, gwiazdora horroru "Czarny telefon" z Ethanem Hawkem. Rolę jego sympatii, czyli odważnej Astrid, powierzono zaś Nico Parker, odtwórczyni Sarah w serialu "The Last of Us". Angaż młodej aktorki spotkał się ze sporą kontrowersją ze względu na kolor jej skóry.