Cytując Osła: "Daleko jeszcze?". Gwiazdor "Shreka" zdradza, co dalej z piątą częścią

Zuzanna Tomaszewicz

C o do tego, że "Shrek" stał się pewnym popkulturowym fenomenem, nie ma wątpliwości. Seria filmów animowanych – mimo że ostatnia jej część ukazała się prawie 14 lat temu – cieszy się niesłabnącą popularnością, dialogi z niej są cytowane przez ludzi na całym świecie. Eddie Murphy zdradził, co dalej z piątą odsłoną przygód ogra, jego żony i gadającego Osła.