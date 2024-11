Reżyserka "Substancji" Coralie Fargeat o bojkocie Camerimage: "Jestem zmęczona rozmowami"

– Najpierw przeczytałam oświadczenie Steve'a McQueena, że nie pojedzie (do Torunia – red.) odebrać nagrody. Zadzwoniłam więc do mojego operatora i powiedziałam: "mam wrażenie, że to, co się dzieje, jest naprawdę złe. Czy nie miałbyś nic przeciwko, gdybym wycofała nasz film?". On odpowiedział, że to właściwe. (...) Powiedział mi: "myślę, że potrzebujemy zmian i mam nadzieję, że to pomoże" – opowiadała w rozmowie z "Variety".