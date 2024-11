Camerimage (dziś EnergaCAMERIMAGE) to międzynarodowy festiwal sztuki operatorskiej, który co roku odbywa się w Toruniu (wcześniej także w Łodzi i Bydgoszczy) i jest jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie poświęconym pracy operatorów filmowych.

Prestiżowy festiwal, którego założycielem i dyrektorem jest Marek Żydowicz , przyciąga wybitnych twórców z całego świata, a odwiedzili go już m.in. David Lynch, Keanu Reeves, Jessica Lange, Richard Gere, Sean Pean, Quentin Tarantino , Willem Dafoe czy Adam Driver. Camerimage oferuje także liczne warsztaty, wykłady i spotkania ze specjalistami w branży filmowej, a autorom zdjęć filmowych przyznawane są w Konkursie Głównym nagrody: Złota, Srebrna i Brązowa Żaba.

Dyrektor Camerimage Marek Żydowicz o kobietach w przemyśle filmowym

Wszystko zaczęło się od listu otwartego Marka Żydowicza w czasopiśmie "Cinematography World", w którym CEO festiwalu odniósł się do sugestii o większej liczbie operatorek (a właściwie kręconych przez nie filmów) w sekcjach konkursowych.

"Pojawia się jednak pytanie: czy pogoń za zmianą może wykluczać to, co dobre? Czy poświęcimy prace i artystów z wybitnymi osiągnięciami, by zrobić miejsca dla przeciętnych produkcji filmowych? (...) Zmiana? Tak, ale pozostańmy przyzwoici i uczciwi. Chodzi o szybką ewolucję, a nie fanatyczną rewolucję, która niszczy katedry sztuki, a następnie wyrzuca z nich rzeźby i obrazy" – pisał dyrektor festiwalu Camerimage.