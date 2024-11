Czy przeprowadzka pomoże nam z żałobą? Oczywiście, że nie. Żałoba zawsze będzie z nami, ale możemy tylko mieć nadzieję, że nowy start, nowe miejsce, pomoże nam dążyć do szczęśliwszego życia. Wyprowadzka oznacza, że nie będziemy mogli codziennie odwiedzać miejsca, gdzie spoczywa nasz Lucas… i to jest naprawdę trudne do przepracowania. W ciągu ostatniego roku opuściłam tylko garstkę zachodów słońca z moim małym chłopcem! Ale przeprowadzka nie oznacza, że przestaniemy go odwiedzać. Wiemy, że zawsze jest z nami, nosimy go w naszych sercach na zawsze.

Lana