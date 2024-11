Kariera Michaliny Olszańskiej

Ostatecznie jako swój zawód wybrała pasję, którą podpatrzyła u rodziców. Co ciekawe matka bardzo nie chciała, żeby córka poszła w ich ślady, więc w dostaniu się do szkoły teatralnej Michalinie pomógł jej ojciec. – Na egzaminy do szkoły aktorskiej poszłam w tajemnicy przed mamą, za to tata mi pomógł – opowiadała aktorka w wywiadzie udzielonym "Elle".