"Rozmowa naTemat": Podli, głupi, okrutni – Trump idzie na całość z nominacjami

Trump nadchodzi, a z nim nowa administracja. Pani, która zastrzeliła psa naprawdę nie jest tam najdziwniejszą postacią. Dziś w Rozmowie naTemat rozmawiam o tym z Łukaszem Grzegorczykiem, naszym dziennikarzem, który uważnie przygląda się temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ci, którzy już szykują popcorn, by oglądać, jak ta galeria osobowości będzie się dogadywać (czytaj: kłócić), powinni przemyśleć, czy go nie odłożyć. Prokuratorem generalnym ma być facet podejrzewany o stręczycielstwo nieletniej, a szefową wywiadu fanka Putina, która usprawiedliwiała jego napaść na Ukrainę. Więcej w Rozmowie naTemat. Zapraszam.