Paulina K. była partnerką Łukasza Żaka – prawie straciła życie w wypadku, który mężczyzna pijany spowodował na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Wypadek skończył się śmiercią pana Rafała – męża i ojca dwójki dzieci. Teraz w wywiadzie na YouTube Paulina K. skomentowała to, co się wydarzyło oraz opowiedziała o swojej kryminalnej przeszłości. Była w więzieniu, co "wiele ją nauczyło".

Oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku Łukasz Żak i jego ówczesna dziewczyna Paulina K. Fot. YouTube @Złamane prawo/ EastNews Filip Naumienko/REPORTER

Reklama.

Partnerka Łukasza Żaka wspomina pobyt w więzieniu. "Wiele mnie to nauczyło"

Przypomnijmy, że Łukasz Żak spowodował wypadek w nocy z 14 na 15 września na Trasie Łazienkowskiej na wysokości Torwaru w Warszawie. Samochód, którym kierował z wysoką prędkością uderzył w auto, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Pan Rafał, ojciec dwójki małych dzieci, zmarł na miejscu, a ich mama została bardzo ciężko ranna.

Ówczesna dziewczyna Łukasza Żaka, czyli właśnie Paulina K. prawie straciła życie. 20-latka wyliczyła później odniesione obrażenia, do których należały między innymi złamania oczodołów i szczęki oraz uraz rdzenia kręgowego. Kobieta przeszła między innymi siedmiogodzinną operację szczęki oraz rekonstrukcję twarzoczaszki.

Reklama.

Niedawno Paulina K. pierwszy raz od wypadku skomentowała sprawę publicznie. Rozmowa z nią pojawiła się w serwisie YouTube na kanale Złamane Prawo. Wyznała w niej, jak czuła się od razu po wypadku oraz jak wygląda jej codzienność od czasu tej potwornej nocy, o czym pisaliśmy tutaj w TopNewsach.

W tym samym wywiadzie Paulina K. opisała swój pobyt w więzieniu oraz wnioski, jakie z niego wyciągnęła. Za co Paulina K. została skazana na więzienie? Przez rok i osiem miesięcy przebywała w zakładzie karnym w Szwecji za przemyt narkotyków. W wywiadzie wyznała, że miał w tym swój udział jej ojczym, któremu zaufała i dała się zmanipulować.

Reklama.

"To bardzo ciężki dla mnie temat. To był partner mojej mamy i naprawdę patrzyłam na niego jak na ojca. Ludzie są w różnych sytuacjach i czasem słyszę: Czy on ci przyłożył pistolet, żebyś to zrobiła? Nie. Ale są różne warunki w życiu, które m.in. uzależniają człowieka od siebie nawzajem. Czasem człowiek sobie nie zdaje sprawy, że robi coś źle, gdy robi się coś dla kogoś bliskiego" – wyznała.

Co ciekawe, kobieta uznała, że nie żałuje pobytu w więzieniu. – Powiem, że to jest coś, co naprawdę wiele mnie nauczyło. Tam doznałam wiele dobrych chwil i złych też. Nauczyłam się bardziej doceniać ludzi i siebie nawzajem. Zdobyłam większy szacunek do siebie – wyjaśniła w rozmowie z kanałem "Złamane prawo".

Reklama.

Paulina K. nie przeprosi za wypadek

W tym samym wywiadzie Paulina została również zapytana o to, czy kontaktowała się z rodziną pana Rafała, który zginął w wypadku spowodowanym przez jej ówczesnego partnera. Pojawił się wątek przeprosin, ale Paulina K. szybko go ucięła, o czym więcej pisaliśmy w TopNewsach.

– Naprawdę nie jestem w stanie. Jest mi bardzo przykro. To jest nie do opisania. Przeprosić nie mogę niestety, bo to nie ja zrobiłam i nie mam poczucia winy, że to się wydarzyło z mojej winy – odparła.