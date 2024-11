Łukaszowi Ż . postawiono zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ciężkich obrażeń ciała u pasażerów, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Podejrzany przyznał się do winy.

– Podejrzany przyznał się do popełnienia przedstawionego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień i podania informacji o sposobie zarobkowania, utrzymywania się – poinformował na konferencji prasowej prok. Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie .

Nowe informacje ws. prędkości pojazdu

– Z opinii wynika, że kierowany przez Łukasza Ż. volkswagen poruszał się w ciągu pięciu sekund poprzedzających zderzenie z prędkością zwiększającą się od prędkości 205 km do prędkości 226 km na godzinę w terenie, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi do 80 km na godzinę – mówił Skiba.

Z kolei Ford Focus, w którym podróżowała pokrzywdzona rodzina, jechał z prędkością zmienną, od 62 do 59 km/h, co prokurator określił jako "bardzo bezpieczną". Co więcej, biegły stwierdził brak jakichkolwiek śladów hamowania w wykonaniu kierowcy volkswagena.