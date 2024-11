O czym są "Matki pingwinów" Netflixa? Opowiada o rodzicach dzieci z niepełnosprawnością i w spektrum

"Kama, znana zawodniczka MMA, stara się godzić nabierającą tempa karierę z wychowaniem siedmioletniego syna, Jasia. Gdy u chłopca zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu, kobieta nie przyjmuje tego do wiadomości. Choć wypiera opinie specjalistów, jest zmuszona przenieść syna do innej szkoły, w której Jaś szybko znajduje przyjaciół i szczęście" – brzmi opis serialu "Matki pingwinów".

W czworo głównych bohaterów, czyli tytułowe matki pingwinów wcielają się: Masza Wągrocka, Barbara Wypych, Magdalena Różczka i Tomasz Tyndyk. Chociaż bohaterom w życiowych potyczkach towarzyszą apodyktyczna babcia (Krystyna Janda), pracujący z dala od domu ojciec (Piotr Rogucki) oraz odnoszący sukcesy biznesmen (Piotr Głowacki), to każdy z nich o szczęście dzieci musi walczyć samotnie. Dopiero w nowo utworzonej wspólnocie zyskują prawdziwą siłę.

– Sama jestem mamą i od początku zależało mi na tym, by zrobić taki serial, który da rodzicom siłę do codziennych zmagań. Pozwoli złapać trochę dystansu i humorem odczaruje trudniejsze sprawy. Sprawi, że poczujemy się mniej samotni, bo choć macierzyństwo daje wiele radości, czasem bywa też samotną walką. Szczególnie dla takich rodziców, których dzieci mają dodatkowe wyzwania. O tę perspektywę poszerzamy naszą opowieść – mówiła przed premierą pomysłodawczyni serialu Netfliksa Klara Kochańska-Bajon.

Polski serial "Matki pingwinów" to hit Netfliksa. Co mówią widzowie i krytycy?

Serial, który miał premierę 13 listopada, zajmuje obecnie pierwsze miejsce w top 10 najpopularniejszych seriali w Polsce. Do tego bardzo spodobał się widzom: na Filmwebie ma wysoką ocenę 7,9/10 na podstawie 2,6 tysięcy ocen.

Widzowie chwalą przede wszystkim trudny temat oraz przedstawienie go z czułością i humorem. Zachwyty budzą też aktorzy, głównie grające w serialu dzieci. "Zaskakująco dobra obsada, ale prawdziwe gwiazdy to dzieci. Mimo zaburzeń, chorób dali radę i to bardzo!!!" – brzmi jedna z opinii na Filmwebie. "Z kulturą i mądrze o sprawach trudnych", "Piękny serial", "Ważny i potrzebny" – dodają inni.