Widzowie zachwyceni nowym hitem Netfliksa. "Najlepsze sceny akcji, jakie widziałem w polskim kinie"

"Idź przodem, bracie" to kolejny polski tytuł, który pojawił się w przepastnej bibliotece Netfliksa – tym razem to serial sensacyjny. Nowe dzieło Macieja Pieprzycy miało premierę zaledwie cztery dni temu i już jest na pierwszym miejscu najpopularniejszych serialowych produkcji w Polsce. O czym jest napakowane akcją "Idź przodem, bracie" i co mówią widzowie? Pojawiają się nawet głosy, że to jeden z najlepszych polskich seriali ostatnich lat.