Potem w nocy sama zainteresowana krótko odezwała się do fanów na Instagramie. "Gdy emocje opadną, wrócę tutaj i napiszę kilka słów, ale na razie wszystko wydaje się niedostateczne. Po prostu z całego serca dziękuję" – mogliśmy przeczytać w jej wpisie.

Nowe wideo Vanessy Aleksander po finale "Tańca z gwiazdami"

Wierni fani czekali, aż Vanessa Aleksander nabierze sił i wróci do nich w social mediach. Ku ich zaskoczeniu wczesnym rankiem we wtorek (19 listopada) na tik-tokowym profilu aktorki pojawiła się nowa publikacja.

Był to zmontowany filmik z trendów na tej platformie. Widzimy na nim kadry wykonane przed każdym z występów gwiazdy i jej partnerem Michała Bartkiewicza. Na koniec widać też radosne ujęcia z Kryształowymi Kulami w rękach zwycięskiej pary.

Vanessa Aleksander podziękowała także w opisie swoim wszystkim fanom. "Bez was by się to nie udało" – podkreśliła. Nie zdecydowała się jednak na rozwinięcie kwestii związanej ze swoim stanem zdrowia.