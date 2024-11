W finale " Tańca z gwiazdami " emocje sięgały zenitu. To ostatni materiał tej edycji. Nie brakowało więc wzruszających podziękowań i wyjątkowych pokazów tanecznych. O Kryształową Kulę walczyli: Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Julia Żugaj i Wojciech Kucina oraz Maciej Zakościelny i Sara Janicka.

Pary miały do zrealizowania po trzy choreografie . Pierwszą rundę stanowiły tańce, które uczestnicy wybrali sobie sami spośród wszystkich zaprezentowanych już wcześniej w programie. I tak Żugaj postanowiła zatańczyć jive’a , Vanessa paso doble , a Zakościelny tango . W drugim etapie styl taneczny wybierali finalistom jurorzy, a w trzeciej rundzie wszyscy wykonali freestyle. Po tych ostatnich pokazach polały się łzy u wielu osób.

Co działo się z Vanessą Aleksander podczas finału?

– Nie mogę o tym mówić zakulisowo. O kontuzję proszę pytać Vanessę, ponieważ wiem, że nie chciała o tym mówić, żeby nikt nie brał jej na litość. Ktoś mógłby pomyśleć, że rozmawia o kontuzji, a chce, żeby widzowie myśleli: "No dobrze, biedna. To zagłosujmy". Tu chodzi o to, żeby ocenić taniec i pracę przez cały program – skomentowała Renata Aleksander.