19 listopada o godz. 17:00 budynki w całej Polsce rozświetlą się na czerwono, aby wspólnie wyrazić sprzeciw wobec krzywdzenia dzieci. To finał trwającej od 8 października ogólnopolskiej kampanii społecznej Dzieciństwo bez Przemocy.

– Wspólne działania społeczne są kluczowe dla trwałych zmian, dlatego zachęcam do dołączenia do nas w tym symbolicznym akcie sprzeciwu wobec przemocy wobec dzieci. Chcemy, aby 19 listopada czerwone światło przypomniało każdemu, że krzywdzenie dzieci nie może być akceptowane – mówi dr Monika Sajkowska, liderka kampanii i była prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Już ponad 6 tysięcy podmiotów z całej Polski przyłączyło się do inicjatywy, realizując liczne wydarzenia edukacyjne oraz deklarując udział w podświetleniu budynków 19 listopada. Zdjęciami podświetlonych obiektów można dzielić się w mediach społecznościowych pod hasztagiem #19listopada.

Akcja naTemat "Czy 30 dzieci to mało?"

Niedawno problem przemocy wobc dzieci nagłośniliśmy także w naTemat. Co roku w Polsce w wyniku przemocy ze strony bliskich dorosłych umiera około 30 dzieci. Niepokojące jest słowo "około", zwłaszcza zestawione z "umiera". Zdecydowana większość ma mniej niż trzy lata. To dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która na podstawie doniesień mediów, gromadzi te informacje. Wszyscy zatem wiemy, że to wyimek rzeczywistości. Fragment obrazu.