Do waloryzacji emerytur zostało jeszcze kilka miesięcy, ale wysokość podwyżek możemy obliczyć w przybliżeniu już teraz. Jaki będzie wskaźnik waloryzacji w 2025 roku? Kluczowe są tu dane dotyczące inflacji. Jeśli prześledzimy, jak zmienia się jej wartość, nietrudno zgadnąć, że podwyżki nie będą tak efektowne jak w poprzednich latach.

W czerwcu rząd prognozował, że waloryzacja wyniesie 6,78 proc. Patrząc jednak na dane makroekonomiczne, to może być nieosiągalne.

Podwyżki emerytur. Jaka waloryzacja w 2025 roku?

Aktualnie minimalna emerytura to 1780,96 zł brutto. Jeśli będziemy trzymać się prognozowanych 5,52 proc., takie świadczenie może wzrosnąć do około 1879,27 zł. Czyli jeśli ktoś dostaje minimalną emeryturę, mógłby liczyć na podwyżkę w wysokości niecałych 100 zł brutto. Poniżej przedstawiamy, jak wyglądałoby to dla innych kwot.