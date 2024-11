Okazało się, że Mikołaj Wrona ma białaczkę. Rozpoczął leczenie, to przynosiło nawet efekty. Syn kapitana Wrony planował wrócić do pracy. Nie udało się. Choroba powróciła i powoli odbiera życie 40-latkowi.

– W tej chwili dotarliśmy do ściany. Zmęczony walką organizm Mikołaja nie wytrzyma kolejnego leczenia, które się nie powiedzie. Mamy właściwie tylko jedną szansę, by go uratować – mówi w rozmowie z "Faktem" jego żona.

Dramatyczne lądowanie kapitana Wrony

"Po starcie, podczas chowania podwozia i klap nastąpił wyciek płynu hydraulicznego z centralnej instalacji hydraulicznej (instalacja 'C'), co doprowadziło do spadku ciśnienia w tej instalacji" – czytamy w finalnym raporcie niedoszłej katastrofy. Publikuje go portal dlapilota.pl. Załoga postanowiła kontynuować podróż. Przed samym odlotem nie stwierdzono usterek.