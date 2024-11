Przypomnijmy: na początku tygodnia doszło do uszkodzenia dwóch kabli leżących na dnie Morza Bałtyckiego. Norweski koncern telekomunikacyjny Telia poinformował, że w poniedziałek 17 listopada przerwany został jego kabel telekomunikacyjny łączący Litwę i Szwecję . Fińska firma Cinia przekazała, że tego samego dnia przerwano również jej kabel między Helsinkami i niemieckim Rostockiem.

Od razu stało się jasne, że to nie może być przypadek. Podejrzenia szybko padły na Rosję . Ale kiedy analitycy zajęli się danymi o ruchu statków, odkryli, że w obu miejscach kręcił się chiński masowiec Yi Peng 3.

Statek 11 listopada wypłynął z rosyjskiego portu Ust-Ługa. Dwa dni później znalazł się nad kablem łączącym Szwecję z Litwą. I był tam w momencie, gdy doszło do "awarii". Co istotne, wcześniej płynął wzdłuż tego kabla. Niedługo później Yi Peng 3 przepłynął obok drugiego kabla łączącego Niemcy i Finlandię. Ten również został przerwany.

I dopadły chiński statek, na duńskich wodach terytorialnych, w cieśninach u wyjścia z Wielkiego Bełtu. Zatrzymania statku dokonał patrolowiec duńskiej marynarki, po kilku godzinach do obu statków dotarł inny statek typu Flyvefisken, HDMS Søløven, który specjalizuje się w pracach podwodnych.

Na mapach pokazujących ruch statków na morzu widać, że Yi Peng 3 stoi na kotwicy, pilnuje go HDMS Søløven. W sieci pojawiły się niezweryfikowane jeszcze informacje, że Duńczycy nie ograniczyli się do zatrzymania statku, ale weszli na pokład i skontrolowali go. Efektów tej domniemanej inspekcji jeszcze nie znamy. Znamienny jest jednak fakt, że chińska jednostka nie została zwolniona i stoi na kotwicy od przynajmniej kilkunastu godzin.