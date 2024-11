"Znana zawodniczka MMA dzieli swoje życie pomiędzy walki w oktagonie oraz wychowanie siedmioletniego syna. Po tym jak w szkole chłopca dochodzi do pewnego incydentu, kobieta jest zmuszona przenieść go do 'Cudownej przystani' – placówki poleconej przez psycholożkę z poradni. Młoda mama nie zdaje sobie sprawy, że rodzice uczniów 'Przystani' pochodzą z zupełnie innego świata niż ona" – czytamy w opisie serialu "Matki pingwinów".