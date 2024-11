Spowiedź informatyka z Krakowa: "Poznałem tego chłopaka i moje życie zamieniło się w koszmar"

"Szczerze do bólu" to nowy program Łukasza Skałby, przedstawiający niezwykłe historie zwykłych ludzi. Rozmowy poruszające, inspirujące i ciężkie emocjonalnie. Bez owijania w bawełnę, zdzieramy symboliczny plasterek i docieramy do sedna problemu.

Pierwszy odcinek "Szczerze do bólu" to historia Artura – młodego chłopaka, który opowiada o życiu z wirusem HIV. Podczas rozmowy, zdradza on powody zarażenia, historię odkrywania swojej orientacji oraz reakcję środowiska na coming out.

Artur wspomina również swojego byłego partnera, któremu wirus HIV przedwcześnie odebrał życie.

W rozmowie poruszone zostały również wątki egzystencjalne oraz zdrowia psychicznego.