Agresywne przemówienie Putina. Ukraińcy mogli trafić w jego ważny obiekt

Rakiety Storm Shadow to konwencjonalny, taktyczny pocisk manewrujący dalekiego zasięgu. Ma niską wykrywalność.

Brytyjczycy zezwoli Ukraińcom na ataki ich bronią w Rosji

Storm Shadow został wprowadzony do użytku przez Royal Air Force i French Air Force w 2003 roku i był używany w Zatoce Perskiej, Iraku i Libii . Storm Shadow jest obsługiwany przez samoloty Tornado, Rafale, Mirage 2000, a w przyszłości przez Eurofighter Typhoon. Ukraińcy używają do nich F-16 i niedługo zapewne także samolotów Mirage.

Tymczasem Putin w niespodziewanym przemówieniu do narodu wygłoszonym w czwartek wieczorem powiedział, że konflikt w Ukrainie przybrał w pewnych elementach "charakter globalny".

– Nie można używać broni dalekiego zasięgu na terytorium Federacji Rosyjskiej bez pomocy specjalistów z krajów, w których została wyprodukowana. To oczywiste – powiedział.

Putin wygłosił bardzo agresywne przemówienie

Przekazał też, że Rosjanie skutecznie odparli ataki przy użyciu rakiet ATACMS i Storm Shadow. Putin odniósł się również do porannego ataku rakietowego na Dniepr w Ukrainie .

Ukraina poinformowała bowiem, że Rosja użyła międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Putin przekazał, iż był to "test bojowy" najnowszej rosyjskiej rakiety średniego zasięgu Oriesznik. Ma to być "bezjądrowy pocisk hipersoniczny".

– Ostrzeżemy cywilów w Ukrainie i obywateli innych zaprzyjaźnionych państw, aby z wyprzedzeniem opuścili potencjalne strefy ataku – oznajmił Putin. Rosja jednak nigdy tego nie robi, atakując cywili. Jego słowa mogą oznaczać, iż Moskwa przygotowuje się do przeprowadzenia dużego ataku rakietowego wobec Ukrainy .

Wątek USA pojawił się kilka razy. – Odpowiedzialność za eskalację leży po stronie USA. USA popełniły błąd, łamiąc porozumienie o wyeliminowaniu rakiet dalekiego zasięgu. Przeniosły swoje systemy rakietowe do różnych regionów świata – wskazał Putin. To może być nawiązanie do niedawno otwartej bazy w Redzikowie w Polsce. Tutaj pisaliśmy o tym szerzej.