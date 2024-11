Oficjalne otwarcie bazy w Redzikowie

Prezydent przypomniał również zasługi prezydenta Woodrowa Wilsona, który przyczynił się do odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku. – Dlatego przez – już ponad 100 lat – my, Polacy, traktujemy Stany Zjednoczone jako przyjaciela i sojusznika – wskazał.

Szef MON: Baza w Redzikowie to namacalny dowód tej współpracy

– Ta instalacja to kamień milowy w naszych działaniach na rzecz bezpiecznego świata. To także dowód bliskiej polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Prace zaczęły się tu w 2016 roku, a wszystkie kolejne władze dążyły do tego momentu – dodał szef MON.