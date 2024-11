Ojciec Krzysztofa Dymińskiego atakuje podcasterkę kryminalną. "Wiele nieprawdy"

Rodzice nie widzieli Krzysztofa Dymińskiego od półtora roku. 27 maja 2023 roku nastolatek wyszedł z domu w miejscowości Pogroszew Kolonia i udał się do Warszawy – ślad urwał się na moście Gdańskim. O jego zaginięciu powstał ostatnio kolejny podcast kryminalny, a ojciec chłopaka uderzył w autorkę. Ta sugerowała, że powodem zaginięcia może być złamane serce Krzysztofa, na co wpływ miała mieć jego matka. Ojciec zarzucił podcasterce szerzenie nieprawdy. "Nie ma na to mojej zgody" – zwrócił się publicznie.