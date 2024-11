Jakie są najlepsze odcinki "Stamtąd"? Fot. Kadr ze "Stamtąd" / grafika: naTemat

Najlepsze odcinki "Stamtąd" według widzów

Jakie są najlepsze odcinki "Stamtąd"? Sprawdzamy! Oto sześć epizodów ocenianych najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego na świecie filmowego portalu. Dominują te z trzeciego sezonu, mimo że ostatnia odsłona "From" nie wszystkich zachwyca. Zgadzacie się z tym rankingiem?

Uwaga, spoilery.

6. Odcinek trzeci, sezon trzeci ("Mouse Trap")

Ocena na IMDb: 8/10 (na podstawie 3,6 tys. ocen) Premierowa data emisji: 6 października 2024 roku

Opis: W odcinku "Mouse Trap" (S3E3) Jim otrzymuje tajemniczy telefon od głosu podającego się za jego zmarłego syna Thomasa, który budzi w nim strach o życie rodziny. Boyd postanawia schwytać jednego z potworów, mimo sprzeciwów Donny i Ellisa. Grupa z Kennym na czele eksploruje teren w poszukiwaniu zapasów, kiedy Jade doświadcza przerażającej wizji, a Kristi wpada w pułapkę na niedźwiedzie.

Fatima zmaga się z ciążą, którą uważa za wynik działania sił nadprzyrodzonych, a jej sytuacja staje się jeszcze bardziej niepokojąca po jedzeniu zgniłych resztek i dziwnym zdarzeniu z zakrwawioną wroną. Tabitha odkrywa drzewo butelek na posesji rodziny Victora, co prowadzi do wypadku samochodowego i zaskakującego zwrotu akcji: bohaterka znów zostaje uwięziona w złowrogim miasteczku.

Dlaczego dobry? Odcinek trzeciego sezonu "Stamtąd" zyskał uznanie za rozwój fabuły, budowanie atmosfery niepokoju i pogłębianie tajemnic serialu. Jak podkreślono w "The Review Geek", epizod wprowadza intensywne napięcie oraz głębię emocjonalną, zwłaszcza przez wątki Fatimy (Pegah Ghafoori) i Tabithy (Catalina Sindino Moreno), oraz umiejętnie rozgrywa elementy grozy i symboliki, jak w scenie z krwawą wroną czy wizją Jade'a. Widzowie i krytycy docenili również pytania, jakie odcinek stawia o naturę rzeczywistości, rolę sił nadprzyrodzonych oraz pułapki czasoprzestrzeni.

5. Odcinek drugi, sezon trzeci ("When We Go")

Ocena na IMDb: 8/10 (na podstawie 3,9 tys. ocen) Premierowa data emisji: 29 września 2024 roku

Opis: Po tragicznych wydarzeniach w miasteczku i śmierci Tian-Chen szeryf Boyd zmaga się z poczuciem winy i próbuje znaleźć sposób na dalsze przewodzenie społeczności. Kenny, syn Tian-Chen, czuje się odcięty od możliwości pożegnania matki, co pogłębia jego frustrację i żal.

W międzyczasie Fatima mierzy się z problemami zdrowotnymi zagrażającymi jej ciąży, co wywołuje napięcie i troskę wśród mieszkańców, którzy spekulują o nadprzyrodzonym charakterze żony Ellisa. Z kolei Tabitha odkrywa zaskakującego sojusznika w Henrym, ojcu Victora, który dzieli się swoimi bolesnymi wspomnieniami o utracie rodziny oraz dziwnymi wizjami swojej żony – te sugerują, że niektórzy mieszkańcy mogą mieć kontakt z zewnętrzną rzeczywistością lub zjawiskami nadnaturalnymi.

Dlaczego dobry? Odcinek "When We Go" (S3E2) serialu "Stamtąd" rozwija emocjonalne i tajemnicze wątki w mrocznej rzeczywistości serialu. Widzowie i krytycy podkreślają szczególnie świetne aktorstwo Harolda Perrineau jako Boyda, szczególnie w scenach przepełnionych żalem po śmierci Tian-Chen (Elizabeth Moy). Postać szeryfa zyskała też na wielowymiarowości, a jego decyzje – na znaczeniu.

Poruszająca scena z Kennym (Ricky He), który nie mógł pożegnać swojej matki, również przyciągnęła uwagę krytyków – ich zdaniem dodała emocjonalnej głębi narracji, wzruszyła również widzów. Inni ocenili, że dzięki wprowadzonym wskazówkom co do możliwego kontaktu z rzeczywistością poza miasteczkiem fabuła nabrała nowego kierunku i intensywności​.

4. Odcinek pierwszy, sezon pierwszy ("Long Day's Journey Into Night")

Ocena na IMDb: 8/10 (na podstawie 5,3 tys. ocen) Premierowa data emisji: 20 lutego 2022 roku

Opis: W pierwszym odcinku rodzina Matthewsów (Jim, Tabitha, ich córka Julie i syn Ethan) wybiera się na podróż kamperem. Kiedy drogę tarasuje im drzewo, próbują objechać przeszkodę, co prowadzi ich do tajemniczego miasteczka, z którego nie ma ucieczki.

Mieszkańcy miasteczka, na którego czele stoi szeryf Boyd Stevens, ostrzegają nowo przybyłych przed niebezpieczeństwem: kiedy zapada zmrok, budzą się złowrogie, nadprzyrodzone istoty. Chaos narasta, gdy Matthewsowie mają wypadek, w którym ranny zostaje mały Ethan. Odcinek kończy się, gdy Boyd używa tajemniczego talizmanu, by ochronić ocalałych przed potworami.

Dlaczego dobry? W odcinku "Long Day's Journey Into Night" (S1E1) zarysowuje się surowa rzeczywistość życia w miasteczku. Mieszkańcy stosują dziwne rytuały ochronne i próbują przetrwać w warunkach narzuconych przez nadprzyrodzone siły i krwiożercze potwory. Odcinek ukazuje zarówno grozę, jak i desperację ludzi próbujących dostosować się do świata, w którym każde naruszenie zasad kończy się tragedią.

Widz zostaje od razu wciągnięty w atmosferę strachu i horroru, a liczne pytania dotyczące funkcjonowania miasteczka i natury zagrożenia pozostają bez odpowiedzi, co skutecznie buduje klimat tajemnicy i grozy. Pierwszy odcinek "Stamtąd" narobił publiczności "smaka" na więcej, a to przyciągnęło ich do kolejnych odcinków (a tych do końca listopada 2024 roku doczekamy się aż 30).

3. Odcinek siódmy, sezon pierwszy ("All Good Things...")

Ocena na IMDb: 8,2/10 (na podstawie 4 tys. ocen) Premierowa data emisji: 20 marca 2022 roku

Opis: Ojciec Khatri opowiada Boydowi o Sarze i głosach, które słyszy. Proponuje, by on i Sara towarzyszyli szeryfowi w jego wyprawie do lasu, ale Boyd jest sceptyczny. Jim sugeruje zbudowanie wieży radiowej, razem z Tabithą zaczynają też eksplorować swoją piwnicę.

Tymczasem w Domu Kolonialnym trwa świętowanie pierwszej rocznicy przybycia Fatimy do miasteczka. Przyjęcie zostaje brutalnie przerwane, kiedy jeden z mieszkańców wpuszcza stwora do środka, co doprowadza do inwazji. Wielu osób ginie, Julie i Victor uciekają do lasu, a Fatima i Ellis barykadują się w przedsionku budynku i udaje im się przeżyć dzięki talizmanowi. Podczas akcji ratunkowej ginie jednak ojciec Khatri.

Dlaczego dobry? Odcinek "All Good Things..." (S1E7) jest doceniany za intensywną atmosferę grozy, wartką akcję i budowanie napięcia, które wciąż narasta. Koszmarna tragedia na przyjęciu jest punktem zwrotnym, pokazującym, jak bezradni są mieszkańcy w obliczu ciągłego niebezpieczeństwa. Wątek Khatriego i odkrycie dotyczące Sary zmienia kierunek fabuły, zapowiadając kolejne intrygujące zwroty akcji​, z kolei śmierć duchownego jest zupełnym zaskoczeniem dla widzów.

2. Odcinek czwarty, sezon trzeci ("There and Back Again")

Ocena na IMDb: 8,3/10 (na podstawie 3,9 tys. ocen) Premierowa data emisji: 13 października 2024

Opis: Ethan komunikuje się za pomocą tajemniczego głosu przez telefon, który ostrzega go, że jego mama, Tabitha, będzie potrzebować pomocy. Tymczasem ona i Jim spotykają się ponownie. Victor wyjawia Sarze, że jako dziecko zbierał przedmioty po zmarłych mieszkańcach i używał ich, by próbować przypomnieć sobie wydarzenia z przeszłości. Przywołuje historię mieszkańca Christophera, który posługiwał się lalką brzuchomówcy i widział tajemniczy symbol.

Randall zgadza się pomóc Boydowi w schwytaniu jednego z potworów. Do miasteczka przybywa karetka, które zostaje zaatakowana przez stworzenia. Policjantka Acosta, będąca częścią załogi karetki, ucieka przed stworzeniami do Domu Kolonialnego, gdzie przypadkowo strzela do mieszkańca, Nicky'ego. Ten umiera, ale wcześniej ciężarna Fatima dziwnie zachowuje się w pobliżu jego rany. Z kolei Randall zostaje otoczony przez stworzenia i torturowany, ale stwory pozostawiają go przy życiu.

Dlaczego dobry? Recenzenci i widzowie podkreślają, że odcinek dostarcza więcej pytań niż odpowiedzi, co jest charakterystyczne dla serialu. Zwracają jednak uwagę na wartką akcję, rosnące napięcie i nieprzewidywalność stworzeń, które zdają się mieć bardziej złożone motywy niż tylko zabijanie. Wątek Fatimy oraz wspomnień Victora (Scott McCord) są fascynujące i dodają głębi mitologii serialu, z kolei brutalne tortury Randalla (A.J. Simmons) przerażają, a jego niespodziewane przeżycie intryguje.

1. Odcinek pierwszy, sezon trzeci ("Shatter")

Ocena na IMDb: 8,4/10 (na podstawie 5,5 tys. ocen) Premierowa data emisji: 22 września 2024

Opis: W zewnętrzym świecie Tabitha odkrywa, że znajduje się w szpitalu w Camden, w stanie Maine. Wymyka się na zewnątrz i trafia do Henry’ego, ojca Victora. Tymczasem w miasteczku Jim i Kenny poszukują latarni, w której zniknęła Tabitha. W trakcie wędrówki odkrywają opuszczoną osadę oraz przerażające symbole.

Mieszkańcy spostrzegają, że wszystkie plony zgniły, jako źródło żywności pozostają im więc jedynie zwierzęta gospodarskie. W nocy potwory wypuszczają je z zagrody, by wywabić mieszkańców z domów. Jade i Victor ratują część mniejszych zwierząt, a Boyd i Tian-Chen eskortują krowę z powrotem do stodoły. Napadają na nich potwory, a zakuty w kajdanki Boyd musi patrzeć, jak Tian-Chen jest torturowana na śmierć.

Dlaczego dobry? Krytycy podkreślają, że "Shatter" (S3E1) to doskonały początek sezonu, który skutecznie podnosi stawkę dla bohaterów. Szczególnie doceniane są emocjonalne momenty, takie jak śmierć Tian-Chen i jej wpływ na Kenny'ego, co zwiastuje istotne zmiany w jego osobowości.

Kreacja postaci oraz ich interakcje są chwalone za głębię i autentyczność, a efekty wizualne – jak przerażające symbole w lesie – skutecznie podkreślają mroczny klimat serialu​. Recenzenci dostrzegają również większy nacisk na psychologię postaci, co wyróżnia "From" wśród innych seriali grozy.

