Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

6 seriali podobnych do "Stamtąd". Na liście m.in. "Yellowjackets" Fot. kadry z "Yellowjackets" i "Stamtąd"

Reklama.

6 seriali podobnych do "Stamtąd"

Serial "Stamtąd" Epix i MGM+ zabiera widzów do zapuszczonego miasteczka, z którego nie ma wyjścia. Gdy już raz do niego wejdziesz, możesz jedynie pomarzyć o wolności. Ci, którzy zadomowili się w opustoszałym domu kolonijnym, gościnnej restauracji czy chłodnym kościele, są atakowani każdej nocy przez krwiożercze potwory wyglądające jak ludzie. Ochronę przed nimi dają tajemnicze kamienne talizmany.

Jak można się domyślić, produkcja waha się między horrorem paranormalnym a thrillerem psychologicznym. Główną rolę w "Stamtąd" odgrywa Harold Perrineau, któremu powierzono rolę panującego nad porządkiem szeryfa Boyda.

Reklama.

W obsadzie znaleźli się również tacy aktorzy jak Avery Konrad ("Nieme przyzwolenie"), Chloe Van Landschoot ("Jackie Boy"), Catalina Sandino Moreno ("Zmierzch"), Scott McCord ("East of Middle"), David Alpay ("Dynastia Tudorów"), Eion Bailey ("Emily w Paryżu") oraz Elizabeth Saunders ("Girl").

Ostatni odcinek trzeciego sezonu pod tytułem "Revelations: Chapter Two" ukaże się w niedzielę (24 listopada). Choć kontynuacja losów miasteczka Fromville nie została jeszcze zapowiedziana, szanse na nią są bardzo duże. Oto co warto oglądać po finale "Stamtąd".

Reklama.

Nocna msza

Gdzie obejrzeć? Netflix

Hamish Linklater w serialu "Nocna msza" Fot. materiał prasowy

Miniserial "Nocna msza" w reżyserii Mike'a Flanagana ("Nawiedzony dom na wzgórzu") rozprawia na temat religii, fanatyzmu i akceptacji. Widzowie mogą spodziewać się po nim fabuły dopiętej niemalże na ostatni guzik i "bluźnierczych" wręcz interpretacji Biblii.

Akcja rozgrywa się na wyspie Crockett Island. Jej nieliczni mieszkańcy po wycieku ropy zostają pozbawieni pracy, którą zapewniał im dotąd połów ryb. Życie tutaj jest zatem szare i dość monotonne. Jedyną "atrakcją" w okolicy pozostaje katolicki kościół św. Patryka, nad którym pieczę sprawował dotąd stary prałat Pruitt.

Reklama.

"Pleban od dawna nie wraca z pielgrzymki do Ziemi Świętej, dlatego w jego zastępstwie opiekę nad parafią przejmuje młody ksiądz Paul, który momentalnie zjednuje sobie sympatię wierzących wyspiarzy. Wraz z jego przybyciem na wyspie zaczyna dochodzić do nadnaturalnych zjawisk, a nawet i morderstw" – pisaliśmy w naTemat.

W produkcji serwisu Netflix widzimy m.in. Kate Siegel ("Zagłada domu Usherów"), Zacha Gilforda ("Zabójcze umysły"), Hamisha Linklatera ("Batman: Mroczny mściciel"), Rahula Kohliego ("iZombie"), Samanthę Sloyan ("Klub północny") i Henry'ego Thomasa ("E.T.").

Outsider

Gdzie obejrzeć? Max

Ben Mendelsohn w serialu "Outsider" Fot. materiał prasowy

Serial "Outsider" powstał na kanwie powieści Stephena Kinga z 2018 roku, której akcję osadzono w mieście Cherokee w stanie Georgia. To tam lokalny detektyw Ralph Anderson odkrywa zwłoki chłopca, na których znaleziono ślady ugryzień. Za zadanie ran nie odpowiadało zwierzę, a człowiek. Poszlaki od razu prowadzą do trenera baseballu, Terry'ego Maitlanda. Gdy wszystko wydaje się niemalże jasne, kolejne odkrycia zmuszają doświadczonego śledczego do zakwestionowania wszystkiego, co wiedział dotąd o sprawie.

"Outsider" to nie tylko trzymająca w napięciu historia, ale także niezwykły hołd oddany twórczości mistrza grozy" – mogliśmy przeczytać w naszej recenzji miniserialu HBO.

Reklama.

Mroczna produkcja została nominowana do nagrody Emmy (telewizyjnego Oscara). Szansę na statuetkę miał Jason Bateman ("Juno"), którego obsadzono w roli szkolnego trenera. Dodajmy, że pochwały za świetny występ należą się też australijskiemu aktorowi Benowi Mendelsohnowi ("Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie"). To on wcielił się w pierwszoplanowego detektywa.

W pozostałych kreacjach mogliśmy zobaczyć m.in. Cynthię Erivo ("Wicked"), Paddy'ego Considine'a ("Ród smoka") i Billa Campa ("Długa noc").

Pozostawieni

Gdzie obejrzeć? Max

Liv Tyler w serialu "Pozostawieni" Fot. materiał prasowy

"Pozostawieni" to amerykański serial obyczajowy, którego pomysłodawcami byli współtwórca "Zagubionych" Damon Lindelof i autor bestsellerów Tom Perrott. Scenariusz kręci się wokół niewyjaśnionego zjawiska, które spowodowało nagłe zniknięcie 2 proc. populacji ludzi. Tytułowi pozostawieni muszą nauczyć się żyć na nowo, bez bliskich u swojego boku.

Reklama.

Serwis Rotten Tomatoes podsumował pierwszy sezon serialu słowami: "Jego ponury ton i powaga mogą wiązać się z męczącym seansem, ale 'Pozostawieni' to nadal pomysłowo wykonany, skłaniający do myślenia dramat, który mierzy wysoko i trafia w sedno". Trzeci sezon skwitował zaś tak: "Dzięki ambitnej opowieści i znakomitej obsadzie, finałowy sezon podchodzi do zakończenia pewnie i z myślą".

Twarzami "Pozostawionych" zostali: znany z "Beetlejuice Beetlejuice" i "Mulholland Drive" Justin Theroux, wschodząca gwiazda Hollywood, czyli Margaret Qualley ("Substancja" i "Pewnego razu... w Hollywood"), nominowana do Emmy za "Pozłacany wiek" Carrie Alexandra Coon, Liv Tyler (odtwórczyni Arweny we "Władcy Pierścieni") i były Doktor Who, Christopher Eccleston ("28 dni później").

Reklama.

Yellowjackets

Gdzie obejrzeć? Canal+

Courtney Eaton i Sophie Nelisse w serialu "Yellowjackets" Fot. materiał prasowy

Jest rok 1996. Grupa licealistek z New Jersey leci do Seattle na zawody w piłce nożnej. W połowie lotu samolot z nastolatkami rozbija się w dziczy. Wiele dziewczyn przeżywa katastrofę, ale ich walka o życie dopiero się zaczyna. Las będzie na każdym kroku testował siłę ich charakteru.

Serial "Yellowjackets" nie skupia się wyłącznie na losach wściekłych, buzujących od hormonów uczennic. Część zawodniczek przeżyła 19 miesięcy na odludziu. Na ekranie widzimy dorosłą Shaunę, Natalie, Misty i Taissę, którym ktoś za wszelką cenę chce przypomnieć o grzechach z dawnych lat.

Reklama.

Twórcy popularnego tytułu, Ashley Lyle i Bart Nickerson, skaczą swobodnie między wątkami i latami, dając widzom spektakl pełen paranormalnych zjawisk, kanibalizmu, traum, siostrzeństwa i – o dziwo – humoru.

W głównych rolach wystąpiły: Ella Purnell ("Arcane" i "Fallout"), Melanie Lynskey ("Nie patrz w górę"), Sophie Nelisse ("Złodziejka książek"), Christina Ricci ("Rodzina Addamsów"), Sammi Hanratty ("Amerykańska dziewczynka"), Juliette Lewis ("Urodzeni mordercy"), Sophie Thatcher ("Heretic"), Tawny Cypress ("Czarna lista") i Jasmin Savoy Brown ("Krzyk").

Reklama.

"O 'Yellowjackets' będziecie myśleć po seansie jednak nie tylko za sprawą spiętrzonych jak domek z kart tajemnic. Twórcy stworzyli bowiem wielopoziomą historię z całą siecią różnych powiązań i subtelności" – pisała wcześniej w naTemat Maja Mikołajczyk.

Zagubieni

Gdzie obejrzeć? Disney+ i Netflix

Matthew Fox i Evangeline Lilly w serialu "Zagubieni" Fot. materiał prasowy

Jak pisaliśmy w naTemat, "Stamtąd" nie bez powodu jest porównywany do serialu "Zagubieni" z lat 2004-2010. Jego twórcami są w końcu producenci hitu o rozbitkach, Jack Bender i Jeff Pinkner.

Niecałe 20 lat temu na oczach telewidzów samolot Oceanic Six lecący z Sydney do Los Angeles rozbił się na wyspie gdzieś na środku Pacyfiku. Tylko 48 pasażerów zdołało przeżyć katastrofę. Każdemu z nich włączył się instynkt przetrwania. Dżungla, w której wylądowali, skrywała własne sekrety (niekiedy wychodzące poza ludzki rozum).

Reklama.

"Zagubieni" – podobnie jak "Rodzina Soprano" – zrewolucjonizowali telewizję, pokazując widzom, że przeznaczeniem linearnych produkcji z wysokim budżetem nie jest wyłącznie duży ekran. Tu nadmieńmy, że za reżyserię, scenariusz i produkcję "Lost" odpowiada znany dziś w Hollywood J.J. Abrams ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie" oraz "Super 8").

Fabuła "Zagubionych" jest wielowątkowa, a każdy z bohaterów dostaje wystarczający czas ekranowy. Chirurg Jack, rozrabiaka Sawyer, enigmatyczny Locke, uciekająca wiecznie przed przeszłością Kate czy były narkoman Charlie – widzowie zwyczajnie martwili się ich losem.

Reklama.

Przez nagrodzony 54 statuetkami Emmy serial przewinęło się mnóstwo aktorów i aktorek, ale tymi, którzy najbardziej zapadli fanom w pamięć, są: Matthew Fox ("8 części prawdy"), Evangeline Lilly ("Hobbit: Pustkowie Smauga"), Daniel Dae Kim ("Awatar: Ostatni władca wiatru"), Dominic Monaghan (trylogia "Władca pierścieni"), Josh Holloway ("Yellowstone"), Terry O'Quinn ("Ojczym") i Naveeen Andrews ("Diana").

Fringe: Na granicy światów

Gdzie obejrzeć? Max

Anna Torv i Lance Reddick w serialu "Fringe" Fot. materiał prasowy

Widzowie mogą kojarzyć serial "Fringe: Na granicy światów" z telewizji – często był puszczany w godzinach wieczornych. Tytuł stacji FOX, który tez stworzył J.J. Abrams, opowiada o grupie ekspertów od zjawisk paranormalnych. Bohaterowie dostrzegają pewien wzorzec w nadnaturalnych incydentach, do których doszło w różnych zakątkach świata. Ich głównym celem jest więc znalezienie źródła wspomnianych wydarzeń.

Reklama.

Protagonistkę serialu gra Anna Torv ("Mindhunter"), która wciela się w ambitną agentkę FBI, Olivię Dunham. W dzieciństwie kobiecie podawano silny lek wywołujące nadludzkie zdolności.

We "Fringe" mogliśmy oglądać choćby Johna Noble'a (odtwórcę Denethora we "Władcy pierścieni"), Joshuę Jacksona ("The Affair"), Lance'a Reddicka ("John Wick"), a także Leonarda Nimoya (Spocka ze "Star Treka").

Amerykański magazyn "Entertainment Weekly" nazwał "Fringe" godnym następcą legendarnego "Z archiwum X". "Nierówna, ale obiecująca mieszanka horroru, thrillera i komedii, która nie boi się nawiązywać do... SpongeBoba" – oceniła Mary McNamara z dziennika "Los Angeles Times".

Reklama.

: