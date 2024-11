Jak dobrze znasz Quidditch z "Harry'ego Pottera"? (QUIZ na 17 pytań)

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Insygnia Śmierci", czyli ostatnia część serii "Harry Potter", którą i tak podzielono na dwa filmy, trafiła na ekrany kin ponad 13 lat temu. Niebawem miłośnicy twórczości J.K. Rowling, która została skrytykowana za transfobiczne wypowiedzi, będą mogli zobaczyć – tym razem na małych ekranach telewizorów – serialowy reboot książek. Za jego produkcję odpowiedzialna będzie platforma Max (dawniej HBO Max). Tworzyć go będą m.in. telewizyjni twórcy powiązani z serialami "The Last of Us" i "Sukcesja".