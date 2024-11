Kto zagra Albusa Dumbledore'a w serialu "Harry Potter"? Jest kandydat

We wrześniu bieżącego roku HBO wydało ogłoszenie związane z otwartymi przesłuchaniami dla dzieci do ról Harry'ego Pottera , Hermiony Granger i Rona Weasleya. Wcześniej trio Gryfonów rozsławili Daniel Radcliffe ("Człowiek scyzoryk"), Emma Watson ("Małe kobietki") i Rupert Grint ("Servant").

Z tygodnia na tydzień w zagranicznych mediach poświęconych zwłaszcza popkulturze pojawia się coraz więcej informacji dotyczących nadchodzącego rebootu serii o małym czarodzieju. Na razie wiadomo, że jako showrunnerkę i producentkę wykonawczą nowego "Harry'ego Pottera" mianowano Franceskę Gardiner znaną z "Sukcesji", a reżyserem sześciu odcinków pierwszego sezonu został Mark Mylod (drugi sezon "The Last of Us").