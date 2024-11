Dziś w całym kraju może być bardzo ślisko. W kilku regionach będzie mocno sypał śnieg Fot. Marysia Zawada/REPORTER

Pogodową zmorą Polaków jest tzw. duża liczba przejść przez zero. Temperatura zimą bardzo często oscyluje wokół zera. To, co spadnie z nieba, topi się, a potem zamarza. I tak w kółko. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia obecnie. Synoptycy ostrzegają, że po nocnym lekkim mrozie i przymrozkach na ulicach i drogach może zalegać warstwa lodu.

To ostrzeżenie dotyczy niemal całej Polski. Musimy uważać do wczesnego przedpołudnia, potem na ogół lód się roztopi, bo w znacznej części kraju temperatura podniesie się do wartości dodatnich.

Ciśnienie jest wysokie i wynosi od 1006-1008 hPa na północnym wschodzie do ok. 1014 hPa na południowym zachodzie.

Dzisiaj niemal w całej Polsce możemy spodziewać się podobnych warunków atmosferycznych. Ma być maksymalnie do 3 stopni Celsjusza na plusie. Ma być raczej pogodnie i w większej części kraju bez opadów.

Gdzie spadnie śnieg?

Śnieg ma spaść tylko w kilku regionach, ale tam popada ostro. Synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu na północy kraju. Ostrzeżenia najniższego stopnia wydano dla województw:

pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego .

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 10 centymetrów. Jak informuje IMGW, opady będą przelotne, a ich natężenie zmienne, z lokalnymi różnicami z wysokości opadów. Towarzyszący im porywisty wiatr miejscami powodować będzie zawieje śnieżne.

Przemieszczanie się śniegowych chmur najlepiej śledzić na radarach pogodowych.

Będzie wiało – ostrzega IMGW

W północnej Polsce obowiązują też żółte ostrzeżenia w związku z silnym wiatrem. Dotyczą one nadmorskich powiatów województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

W strefie nadmorskiej ma wiać ze średnią prędkością do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenia będą aktualne do godz. 17 w sobotę.

