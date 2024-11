Sankcje na Polskę? Szwajcarzy stracili cierpliwość ws. broni [WYJAŚNIAMY]

Polska firma padła ofiarą dziwnych szwajcarskich przepisów. Ten kraj chętnie sprzedaje produkowaną u siebie broń, jednak pod warunkiem, że kupujący nie uczestniczy w wojnie. A jak uczestniczy, to mu nie sprzedadzą, choćby potrzebował jej do obrony. Co to ma wspólnego z Polską? Otóż zawiniliśmy przekazaniem Ukrainie szwajcarskiej amunicji do karabinów.