Wybór Rafała Trzaskowskiego na kandydata Koalicji Obywatelskiej do sprawowania funkcji prezydenta Polski nie został (zgodnie z przewidywaniami) szczególnie ciepło przyjęty po prawej stronie sceny politycznej.

"Samochwała Trzaskowski ma nowy sztuczny i wyreżyserowany spin, podkreślanie za każdym razem, jaki to on jest twardy. Przypomina to trochę postawę pewnego filmowego bohatera, bez "s" na końcu" – pisze w serwisie X niedawny ziobrysta, Sebastian Kaleta.